Renê deixa o Flamengo e assinará contrato com o Inter até 2024Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/04/2022 17:01

Rio - A saída do lateral-esquerdo Renê foi bastante comovente para o elenco do Flamengo. A caminho do Internacional, o jogador de 29 anos foi homenageado pelo meio-campista Diego Ribas, nas redes sociais. O atleta deixou o Rubro-negro para assinar contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2024.

"Sua história foi escrita e está aí para ser admirada e respeitada! Isso é incontestável. Mas o que mais fica marcado, na minha opinião, é o seu caráter digno de um verdadeiro vencedor! Dentro ou fora de campo você foi correto, incansável, e sua lealdade sempre será referência para todos nós! Obrigado por tanto, Pirica! Você vai fazer uma falta danada, meu amigo! Te amo", destacou Diego Ribas.



"O Sport Club Internacional comunica ter chegado a um acordo com o Flamengo para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Renê. Ele assinará contrato até dezembro de 2024, após a realização dos exames médicos", diz nota oficial do Internacional.



Desde 2017 no Flamengo, Renê conquistou quatro Estaduais, dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ao todo, foram 207 jogos disputados e seis gols marcados com a camisa rubro-negra.