Rio - O Red Bull Bragantino, um dos clubes mais ativos na janela de transferências, fez uma nova proposta por um atleta do Flamengo. O Massa Bruta, que já contratou o lateral-esquerdo Ramon, agora se interessa pelo atacante André, promessa da base do Rubro-Negro. No entanto, o Clube da Gávea prontamente recusou a oferta do clube paulista. A informação é do portal "GE".

Ainda segundo o jornal, o Bragantino formalizou, em março, uma proposta de empréstimo gratuito, com valor fixado de R$ 15 milhões por 80% do atleta. No entanto, o Flamengo recusou.

No começo de abril, o Massa Bruta fez uma nova tentativa, mas dessa vez oferecendo a quantida de R$ 20 milhões por 80% dos direitos do atacante. Porém, a proposta foi negada mais uma vez.

André Luiz, de 20 anos, é uma das grandes promessas da base do Clube da Gávea. O atacante, que jogou o começo do Campeonato Carioca deste ano, possui contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024. O Flamengo recusou as propostas do Bragantino por entender que o clube paulista não irá garantir rodagem suficiente ao jogador.