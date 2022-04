Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/04/2022 17:20

Rio - O lateral-esquerdo Renê acertou com o Internacional e o Flamengo ainda tenta negociar mais três jogadores que no passado tinham uma grande importância no elenco, mas perderam o espaço com Paulo Sousa. De acordo com o portal "Torcedores.com", o goleiro Diego Alves, o lateral Mauricio Isla e o meia Diego Ribas podem deixar o clube.

O veterano arqueiro, que está no clube desde 2017, atualmente se tornou a terceira opção no Flamengo. O São Paulo e o Internacional teriam interesse no atleta. Além disso, clubes do exterior já sondaram a situação de Diego Alves.

Maurício Isla vive situação semelhante. Titular em 2020 e 2021, ele se tornou terceira opção, atrás de Rodinei e Matheuzinho. Com contrato até o fim do ano, o chileno recebeu sondagens do Athletico-PR, mas a negociação acabou não evoluindo.

Outro atleta que pode deixar o clube é Diego Ribas. Titular com Rogério Ceni, o meia perdeu espaço com Renato Gaúcho e com Paulo Sousa passou a jogar ainda menos. O meia está no Flamengo desde 2016 e tem contrato até o final da atual temporada.