Paulo Sousa no treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2022 11:25

Depois de vencer fora de casa o Sporting Cristal, na estreia, o Flamengo enfrentará o Talleres nesta terça-feira, às 21h30 no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores. E o técnico Paulo Sousa seguirá sem poder contar com Fabrício Bruno. Em compensação, Filipe Luís voltou a ser relacionado, assim como Isla.



O zagueiro ainda se recupera de trauma no pé esquerdo, enquanto o lateral-esquerdo, fora contra o Atlético-GO por causa de dores musculares, voltará ao time. E o lateral-direito está recuperado de lesão no quadríceps, mas seguirá como opção no banco de reservas.



A partida deve ter a estreia do goleiro Santos, que ficou como opção contra Sporting Cristal e Atlético-GO. Por outro lado, Ayrton Lucas, com lesão no tornozelo esquerdo, e Pablo, em transição com a preparação física, seguem fora.



O Flamengo deve ir a campo com: Santos, Arão, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas (Thiago Maia) e Lázaro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.