GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Rio - O suposto interesse do Atlético de Madrid em Gabigol vem ganhando corpo. De acordo com informações do jornalista Mauro Sant Anna, clube espanhol estaria disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) para tirar o artilheiro do Flamengo.

A informação do interesse do clube espanhol no jogador surgiu por conta do portal "Fichajes.net". Segundo o site, o nome de Gabigol agrada ao técnico Diego Simeone. Além dele, o clube também analisa os nomes de Darwin Núñez, Alexander Isak, Edinson Cavani, Gerard Moreno e Robert Lewandowski. No entanto, o valor do jogador brasileiro é mais acessível para os colchoneros.

Ídolo do Flamengo, Gabigol foi peça fundamental nas últimas conquistas do clube carioca, em especial no título da Libertadores de 2019, quando marcou os dois gols decisivos na final da competição, e nos Brasileiros de 2019 e 2020.

O centroavante, porém, vive seu momento mais turbulento desde que chegou ao Flamengo. Com um desempenho abaixo do esperado, o camisa 9 foi bastante cobrado durante o protesto no Ninho do Urubu, na última sexta-feira, e chegou a discutir com a torcida durante o clássico contra o Vasco, no Nilton Santos.