Protesto no Ninho do UrubuCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/04/2022 10:06

Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno comentou durante o programa "Bem, Amigos!", do SporTV, os protestos que aconteceram no CT do Ninho do Urubu na última sexta-feira. Galvão criticou a postura dos presentes no ato e afirmou que eles não são torcedores do Flamengo.

"Torcedor que sobe em carro de jogador, dá tapa... Isso não é torcedor. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Não podemos deixar que tudo vá para esse confronto, porque é absolutamente assustador", afirmou.

Na última sexta-feira, ao chegar no Ninho, os jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo foram surpreendidos com membros de torcidas organizadas que protestavam na frente do CT do clube carioca.

O volante Thiago Maia foi um dos mais cobrados pelos torcedores. Gabigol e David Luiz chegaram a conversar com os membros das organizadas e Arrascaeta foi poupado das críticas e até recebeu aplausos.