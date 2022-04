Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2022 13:39

Rio - O Flamengo desistiu da contratação em definitivo de Andreas Pereira junto ao Manchester United. Em informação dada em primeira mão pelo Jornal O Dia , pesaram na escolha do clube o baixo rendimento do volante e também o risco de penhora de mais de R$ 100 milhões, na Justiça, por conta de um processo do Banco Central. Ao abordar o ocorrido, o comentarista da ESPN, Breller Pires, afirmou que o atleta "ficou sem clima" no Rubro-Negro.

Andreas Pereira ficou marcado pela falha crucial na final da Libertadores do ano passado diante do Palmeiras. O comentarista ainda explicou que a permanência do volante no Rubro-Negro seria algo nocivo à sua carreira e "desumana" com qualquer atleta.

"[Permanecer no Flamengo] dessa forma, seria prolongar um desgaste que o jogador, por mais confiança que tenha, não sabe se vai conseguir dar a resposta que o torcedor espera”, disse.



O comentarista da ESPN sugeriu que o melhor para o jogador seria retornar ao Manchester United e depois ser negociado com outros clubes da Europa. O PSV, da Holanda, e Lyon, da França, teriam interesse no jogador do Flamengo.

O volante tem contrato com o Flamengo até o meio de 2022 e continua sendo bastante utilizado por Paulo Sousa. Andreas foi titular nos jogos contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, e diante o Atlético-GO, no Brasileirão, ambas estreias do clube carioca nas competições.