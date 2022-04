Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2022 13:49

Rio - O Flamengo tomou uma importante decisão na última segunda-feira (11). O Rubro-Negro optou em desistir, ao menos por enquanto, da contratação em definitivo do volante Andreas Pereira. No entanto, o Manchester United ainda não desiste, e segue com a esperança de que o clube carioca cumprirá com sua palavra e assinará com o belga.

Segundo informações da "ESPN Brasil", os Red Devils, inclusive, podem diminuir a exigência pedida para que o Flamengo finalize as negociações. Atualmente, a exigência solicitada pelo clube inglês é de 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 63 milhões, na cotação atual).

O Rubro-Negro, no entanto, ainda não se posicionou oficialmente sobre uma desistência, ou não, na contratação do volante.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo por empréstimo até a metade deste ano. O belga teve um bom início no clube, inclusive encerrando o jejum de mais de três anos sem gols de falta. No entanto, foi marcado pela falha na final da Copa Libertadores da América, e teve uma grande queda de rendimento na temporada de 2022.