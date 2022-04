Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/04/2022 15:40

Rio - Os torcedores do Flamengo que estão com saudades de Rodrigo Caio tiveram uma boa notícia nesta semana. O defensor, de 28 anos, entrou no processo final de recuperação para retornar aos gramados. Em seu perfil oficial nas redes sociais, o zagueiro publicou uma mensagem comemorando a evolução do seu tratamento.

"E hoje com muita alegria, iniciei o último processo da minha recuperação, a transição com a preparação física. Até aqui tudo feito com muito trabalho, dedicação e amor. E dessa forma que seguiremos, com toda a certeza que voltarei mais forte do que nunca. Gratidão meu Deus", escreveu o zagueiro.

Rodrigo Caio não atua desde o dia 3 de dezembro do ano passado, em jogo contra o Sport. O defensor se submeteu a uma operação no joelho e vem tratando a lesão. O atleta treinou com bola no Ninho do Urubu, mas ainda não tem previsão de retorno.

Rodrigo Caio chegou ao Flamengo em 2019 e foi peça fundamental na grande temporada do clube carioca que terminou com títulos da Libertadores, do Brasileiro e do Carioca. No ano seguinte, o defensor passou a apresentar problemas físicos. Em 2020 e 2021, Rodrigo atuou em pouco mais de 30 partidas, desfalcando o Rubro-Negro em muitas ocasiões.