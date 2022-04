Gabigol - Divulgação

Publicado 12/04/2022 16:18

Rio - A possível saída de Gabigol, do Flamengo, para o Atlético de Madrid, da Espanha, repercutiu bastante, mas também gerou dúvidas de como o atacante de 25 anos se comportaria no elenco do técnico argentino Diego Simeone. Nesta terça-feira (12), durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o comentarista Denílson admitiu que não vê com bons olhos a ida do jogador ao clube espanhol.

"Não sei se o Gabigol joga com o Simeone não… pela caracterísitca do Atlético de Madrid, não sei se ele consegue se encaixar não", afirmou Denílson, no 'Jogo Aberto', da Band.



Apesar do rumor, nenhuma negociação entre Gabigol e Atlético de Madrid foi confirmada. O jogador ainda pertence ao Flamengo e estará à disposição do técnico Paulo Sousa nesta terça, contra o Talleres, às 21h30, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.