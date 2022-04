Coleção Flamengo x Reserva - Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:00

Rio - O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (12), uma coleção de roupas em homenagem ao clube, feito graças a um colab com a "Reserva". Os produtos, inclusive, já estavam a venda desde o começo da semana, na loja virtual da empresa, e na loja física do Flamengo na sede do clube.

Sim, está acontecendo. O urubu e o pica-pau estão na área!

O Flamengo e a @usereserva se juntaram para criar uma coleção limitada de peças que vai arrebatar corações. São casacos, bonés, bermudas, camisas e muito mais pra usar do esporte a qualquer momento do dia.(+) pic.twitter.com/80pCvrHO3N — Flamengo (@Flamengo) April 12, 2022 No entanto, muitos torcedores do Clube da Gávea reclamaram dos altos preços da coleção. Os produtos estão a venda com valores entre R$ 90 (cueca boxer) e R$ 1200 (casaco "corta-vento"). No entanto, muitos torcedores do Clube da Gávea reclamaram dos altos preços da coleção. Os produtos estão a venda com valores entre R$ 90 (cueca boxer) e R$ 1200 (casaco "corta-vento").

Confira as imagens dos produtos da colab entre a Reserva e o Flamengo:



Produtos da coleção do Flamengo em parceria com a Reserva Divulgação

