Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/04/2022 17:47

As atuações ruins nos últimos jogos do Flamengo já fazem com que alguns torcedores peçam a saída de Paulo Sousa. Parte da torcida já quer o retorno de Jorge Jesus, que está livre no mercado. Contudo, o jornalista Eric Faria, da Globo, ponderou sobre o desejo do ex-comandante do Rubro-Negro.



"Jorge Jesus tinha contrato e se mandou. Jorge Jesus poderia ter feito o mesmo com o Benfica e não o fez. Jorge Jesus poderia ter falado pro clube espera-lo em janeiro e não fez. Jorge Jesus recebeu os dirigentes e disse que não tinha como sair. Jorge Jesus quer mesmo o Flamengo?", escreveu Eric Faria.



Jorge Jesus recusou proposta milionária do Al-Nasr nesta semana e só deve ouvir novas propostas a partir do próximo mês. O ex-treinador do Flamengo está no Rio de Janeiro na próxima semana para curtir os desfiles das escolas de samba. Pelo Rubro-Negro, foram cinco títulos em apenas um ano.