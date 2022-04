Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2022 23:49

O Departamento Médico do Flamengo pode ganhar mais um integrante nesta quarta-feira, quando Matheuzinho realizará exame médico para saber há lesão na região anterior da coxa direita. O lateral-direito sentiu dores no local e foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Talleres, nesta terça-feira.

Matheuzinho será reavaliado e, caso se confirme a lesão, ele se juntará a Gustavo Henrique, Vitinho, Fabricio Bruno, Ayrton Lucas, Vitinho, Pablo e Rodrigo Caio, todos em trabalho de recuperação para se recuperar dos respectivos problemas.

O Flamengo volta a campo no domingo, às 16h, no Maracanã, contra o São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão. Caso Matheuzinho tenha lesão confirmada, Rodinei e Isla serão as opções para a lateral direita.