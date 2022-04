Paulo Sousa e os jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo derrotou o Talleres, da Argentina, no Maracanã e se consolidou como líder isolado do seu grupo na Libertadores. Porém, o assunto que mais repercutiu no vestiário rubro-negro foi sobre Jorge Jesus. O técnico Paulo Sousa se mostrou incomodado com os rumores envolvendo o treinador campeão da Libertadores de 2019 que estará no Rio na próxima semana para curtir o Carnaval.

"Temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por alguém, o que não é normal é ter uma certa direção passional por A ou B, por treinador A ou jogador B. Isso não me parece respeitoso mesmo por vocês (imprensa). Mas a nós não afeta. Somos um grupo que deixou claro desde o início com a ideia de jogo", afirmou.

Sobre a atuação e a vitória contra o clube argentino, Paulo Sousa elogiou o rendimento dos seus jogadores, só fazendo uma ressalva por conta de algumas oscilações que a equipe teve na partida do Maracanã.

"Tivemos facilidade, sobretudo quando chegamos no 2 a 0. Isso fez com que a equipe baixasse a intensidade e perdesse mais bolas simples. Temos que reconhecer que todas as vezes que não finalizamos nossas ações e as distâncias entre as linhas mais avançadas e mais baixa nos fizeram sofrer nas transições. Sofremos um gol e demos expectativas ao adversário. Isso fez com que o nosso início do segundo tempo fosse mais impactante, mas fomos crescendo pouco a pouco, encontramos os espaços estratégicos e poderíamos ampliar este mesmo resultado", disse.