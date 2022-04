Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/04/2022 12:42

João Fernando Alexandre Vidal/Flamengo Rio - O Flamengo pode perder um de seus goleiros em breve. João Fernando conseguiu se desvincular de seus empresários na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e agora tem o desejo de deixar o Rubro-Negro. O contrato dele com o clube vai até o fim de 2023. As informações são do site "GE".

João não estava satisfeito com a atuação de seus empresários. Ele alegou que o contrato foi feito sem assessoria jurídica e tinha um valor abusivo de multa rescisória para conseguir se desvincular.

Após a chegada de Paulo Sousa, João Fernando deixou de treinar com o time profissional, mesmo já tendo estourado a idade do sub-20. Atualmente, a comissão técnica do português trabalha com Santos, Hugo, Diego Alves e Matheus Cunha.