Talleres limpou o vestiário do Maracanã e ainda deixou presentes para o FlamengoDivulgação/Twitter Talleres

Publicado 13/04/2022 16:09

Rio - Na noite desta terça-feira, o Flamengo venceu o Talleres por 3 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a derrota, a equipe argentina presenteou os rubro-negros com limpeza no vestiário, livros e um quadro tático com uma mensagem de agradecimento. Para os argentinos, o respeito, humildade e "fair play" são ações que representam os valores do clube.