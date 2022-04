Detalhes da nova camisa 2 do Flamengo - Reprodução

Publicado 13/04/2022 16:53

Rio - Pouco menos de dois meses do lançamento oficial do primeiro uniforme do Flamengo, as imagens do segundo uniforme do clube começam a aparecer. Nesta quarta-feira (13), uma foto da nova camisa II do Rubro-Negro foi divulgada na internet, e confirmada logo em seguida como à peça oficial do clube. A informação é do portal "Coluna do Fla".

Assim como no primeiro uniforme, a segunda camisa também homenageia a torcida do Flamengo, trazendo linhas tortas, simulando a "tremulação de uma bandeira". No entanto, tal detalhe aparece de forma mais suave, como uma marca d'água.

O lançamento da camisa está previsto para o dia 29 de abril. No entanto, a peça só deve ser utilizada pelo time um mês depois, no dia 29 de maio, no duelo contra o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a imagem da camisa dois do Flamengo para a temporada de 2022:

Nova camisa 2 do Flamengo Reprodução