Rodrigo Dunshee de Abranches ironizou gol do Atlético-MGArquivo / Agência O Dia

Publicado 14/04/2022 14:01

Marcada por muitas reclamações de arbitragem em 2021, a disputa entre Flamengo e Atlético-MG promete ser no mesmo tom nesta temporada. Após o empate do Galo em 1 a 1 com o América-MG, pela Libertadores, o vice geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee de Abranches, ironizou o gol do Galo, marcado por Ademir que estava em posição de impedimento.



O dirigente publicou em sua conta de Twiter o frame do lance em que mostra a posição irregular e comentou: "Começou o ano".



Começou o ano... pic.twitter.com/5AKFUQLHaW — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) April 14, 2022

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, respondeu ao 'ge' sobre a postagem do dirigente rubro-negro e o atacou, chamando de bobo da corte e recordando a final da Supercopa vencida em cima do Flamengo, em fevereiro.

"Quando se trata de postagem desse vice-presidente do Flamengo, aqui por nós conhecido por "bobo da corte", referente essas postagens sobre o Atlético, a gente já fica imaginando: 'qual será a bobagem que ele vai falar novamente? Que ele vai postar novamente?' Outra coisa que ten