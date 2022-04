Bruno Henrique deve desfalcar o Flamengo contra o São Paulo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/04/2022 13:31

Desde que chegou, o técnico Paulo Souza não consegue ter força máximo à disposição no Flamengo devido aos inúmeros problemas físicos no elenco. Os dois mais recentes são os de Matheuzinho e Bruno Henrique. O Flamengo confirmou nesta quinta-feira que o lateral está com lesão na coxa direita e foi vetado para o duelo de domingo contra o São Paulo, enquanto o atacante sente dores no joelho direito e está praticamente fora.

Os dois aumentam a lista de jogadores no departamento médico do Flamengo, que tem Rodrigo Caio desde o início da temporada e recebeu recentemente Fabrício Bruno, Pablo, Gustavo Henrique, Ayrton Lucas e Vitinho. O problema de lesões, que levou a uma crise na temporada passada devido ao alto número de desfalques, segue atrapalhando o Rubro-Negro em 2022.



Matheuzinho é mais um caso de lesão muscular, assim como Gustavo Henrique e Vitinho. Recentemente, Isla também sentiu o problema. Com grau leve, o lateral deve ficar fora pelo menos uma semana.



Já Bruno Henrique, que chegou a fazer infiltração no joelho direito para jogar contra o Talleres (ARG), fará exame na sexta-feira, segundo o Flamengo. Mas está praticamente fora do jogo de domingo.



Gustavo Henrique, com lesão muscular na coxa direita, e Fabricio Bruno, com trauma no dedão do pé direito, são desfalques certos para domingo, assim como Vitinho, sem prazo para retornar e pode jogar só em maio. Rodrigo Caio e Pablo estão em processo de transição, enquanto Ayrton Lucas, com lesão no tornozelo esquerdo, está entregue aos fisioterapeutas e ainda precisa iniciar o processo de transição.