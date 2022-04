Flamengo e Playstation anunciam parceria até a metade deste ano - Divulgação/C.R. Flamengo

Publicado 14/04/2022 18:58

Rio - O Flamengo publicou uma nota em seu site oficial, na manhã desta quinta-feira (14), anunciando um acordo de parceria com a Playstation, para fazerem trabalhos ligados à FlaTV e ao Nação, programa de sócio-torcedores do Rubro-Negro.

Ainda na nota o clube revelou que o contrato será válido até a metade deste ano, e que serão sorteados para os sócios-torcedores dois consoles do Playstation 5, ambos assinados pelos atletas do elenco profissional do Clube da Gávea.

Confira a nota completa publicada pelo Flamengo:

"O console e o clube mais queridos do mundo estão juntos. Flamengo e PlayStation fecharam uma parceria que promete muitas ativações, desafios na FlaTV com atletas do clube e sócios-torcedores, além de sorteios de dois consoles PlayStation 5 autografados pelos jogadores do futebol profissional para membros do Nação.



O contrato firmado vai até junho de 2022 e também prevê contrapartidas digitais nas redes sociais do Rubro-Negro, que contam hoje com 45 milhões de seguidores, considerando Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok."