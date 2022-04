Vice do Flamengo confirma que buscou informações sobre o chileno Vidal

://www.meiahora.com.br/_midias/jpg/2022/03/19/700x470/1_61ccefbdf164c-24630673.jpeg 700w, https://www.meiahora.com.br/_midias/jpg/2022/03/19/764x428/1_61ccefbdf164c-24630673.jpeg 390w" alt="" width="1200" height="750" src="https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/03/19/1200x750/1_61ccefbdf164c-24630673.jpeg" layout="responsive" noloading> Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo - Reprodução/Twitter

Publicado 15/04/2022 14:45

Após o treino desta sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, conversou com a imprensa e confirmou que buscou informações sobre Arturo Vidal, da Inter de Milão. O dirigente garantiu que não há negociação no momento com o chileno que tem demonstrado interesse em jogar pelo Rubro-Negro, mas deixou a possibilidade de contratação em aberto.



"A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Temos até 18 de julho (quando a janela de transferências abre novamente). Foi passado pra gente que ele tinha interesse em voltar à América do Sul", disse Braz.



O dirigente rubro-negro ainda negou ter feito contato por Fernandinho, que anunciou nesta semana que deixará o Manchester City e retornará ao Brasil. Braz também desconversou sobre o futuro de Andreas Pereira.



"O contrato com a gente é até 30 de junho. A gente tem até essa data para resolver o que vai fazer. O Flamengo está em uma situação tranquila", disse.