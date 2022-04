Bruno Henrique desfalcará o Flamengo contra o São Paulo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/04/2022 11:11

A previsão se confirmou e Bruno Henrique será mais um desfalque do Flamengo para o jogo deste domingo contra o São Paulo, às 16h no Maracanã, pelo Brasileirão. Segundo o clube, o atacante passou por exame que constatou uma tendinopatia (inflamação no tendão) do joelho direito, causada por um trauma sofrido na vitória sobre o Talleres, pela Libertadores.

Bruno Henrique, que já sofreu com o problema no ano passado, segue o tratamento com fisioterapia e o Flamengo não deu previsão para o retorno ao time. Lázaro é a principal opção para substitui-lo.

Além dele, Matheuzinho, com lesão na coxa direita, está fora. Por outro lado, Pablo que voltou a treinar com o grupo na quinta-feira, e existe pequena chance de ele ser relacionado pela primeira vez. Entretanto, o mais provável é que fique à disposição na próxima rodada.



O zagueiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após uma dividida em treino no Ninho do Urubu, em uma de suas primeiras atividades no CT.



O Flamengo também não poderá contar com Gustavo Henrique, com lesão muscular na coxa direita, e Fabricio Bruno, com trauma no dedão do pé direito, assim como Vitinho, sem prazo para retornar e pode jogar só em maio. Rodrigo Caio e Ayrton Lucas estão na transição.

O técnico Paulo Sousa deve mandar a campo: Santos, Santos, David Luiz, Willian Arão e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Lázaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.