Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 15/04/2022 17:21

De olho no melhor para os atletas do elenco, o Flamengo enviou um engenheiro agrônomo ao Piauí para analisar as condições do estádio Albertão, local do confronto do Rubro-Negro com o Altos, no dia 1 de maio, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil.

Após a avaliação em parceria com a Fundespi, o Albertão foi fechado para treinamentos e jogos em 4 de abril, quando foi iniciado um trabalho com duração de aproximadamente um mês. As reformas devem ser totalmente concluídas exatamente no dia da partida.

Embora o Flamengo esteja trabalhando em parceria com a Fundespi, todo o custo da reforma do gramado, estimado em R$ 100 mil, é de responsabilidade do clube carioca. Tal movimento é uma nova demonstração de profissionalismo da diretoria perante aos próprios atletas em 2022, já que em janeiro o clube também realizou melhorias no estádio da Portuguesa-RJ.

Inicialmente, teve uma possibilidade de a partida ser disputada em Brasília, mas o presidente do Altos, Warton Lacerda, descartou essa chance e tratou o assunto como "fake news".

"Para acabar com fake news, Altos x Flamengo será no Albertão. Sou do Piauí e defendo o meu povo, então, será no Albertão. Vou lutar para melhorar o laudo, junto com o Governo do Estado e a Fundespi (órgão que administra o estádio) para a gente aumentar a capacidade. Vamos ver se a gente consegue liberar para os 40 mil."