Com Bruno Henrique lesionado, Gabigol é a principal esperança de gols do Flamengo no duelo contra o São Paulo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/04/2022 08:12 | Atualizado 17/04/2022 09:16

Vindo de dois triunfos na Libertadores, o Flamengo vai em busca da sua primeira vitória no Brasileirão 2022. Após estrear com um empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, em Goiânia, hoje, às 16h, o Rubro-Negro encara o São Paulo, e conta com o apoio de sua torcida para somar mais três pontos.



Se entre outubro de 2017 e fevereiro de 2021 o Mais Querido perdeu seis vezes e empatou outras três nos nove duelos contra o Tricolor paulista, nos dois últimos confrontos entre as equipes o clube da Gávea tirou a barriga da miséria, com duas grandes vitórias no Brasileirão do ano passado. No Maracanã, 5 a 1, com três gols de Bruno Henrique, um de Gustavo Henrique e um contra de Wellington. No segundo turno, em partida no Morumbi, outra goleada. Um 4 a 0 com gols de Gabigol, Bruno Henrique e dois de Michael.



Destaque nas duas partidas, Bruno Henrique é desfalque certo pra hoje. O camisa 27 teve uma tendinopatia (inflamação no tendão) do joelho direito, causada por um trauma na vitória contra o Talleres, na terça, pela Libertadores.



Outras baixas confirmadas por lesão são Matheuzinho (coxa direita), Gustavo (coxa direita), Fabrício Bruno (pé direito), Vitinho (coxa direita). Já Rodrigo Caio e Ayrton Lucas estão em transição para voltar aos gramados, mas seguem sem condições de jogo.



Por outro lado, o zagueiro Pablo, que sofreu uma lesão no joelho assim que chegou ao clube, já treinou em campo e pode fazer a sua estreia pelo Mengão.



Para a partida, mais de 41 mil ingressos já haviam sido vendidos, dos 49 mil emitidos, de acordo com a parcial divulgada pelo próprio Flamengo. Expectativa de ver mais uma vez o Maraca lotado.

Possíveis escalações:

FLAMENGO

Santos; Willian Arão (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira (Thiago Maia) e Lázaro; Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa



SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia; Igor Gomes (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni