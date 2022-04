Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/04/2022 10:32

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio está cada vez mais perto de retornar ao time do Flamengo. Após quatro meses de recuperação, o zagueiro entrou na etapa final de seu tratamento e já tem participado junto aos companheiros dos treinos comandados por Paulo Sousa no Ninho do Urubu.

Ainda não há uma data definida para o retorno de Rodrigo aos gramados. A ideia da comissão técnica e do departamento médico é monitorar o atleta tendo como base suas próprias marcas antes de se lesionar. Ou seja, quando se aproximar de alguns números como velocidade máxima, distâncias em alta velocidade, potência, explosão e capacidade aeróbica e anaeróbica, o defensor estará apto a jogar.

Rodrigo Caio realizou uma artroscopia no joelho direito no dia 7 de dezembro. Desde então, o camisa 3 passou por diversos contratempos, como a infecção de um dos pontos da cirurgia, o que complicou sua recuperação. Por conta disso, o clube precisou seguir um tratamento cauteloso para a volta do jogador.

A última vez que Rodrigo Caio entrou em campo foi no dia 3 de dezembro de 2021. Na ocasião, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Sport, na Arena Pernambuco, pela 35ª rodada do Brasileirão.