Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo - Reprodução/Twitter

Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo FlamengoReprodução/Twitter

Publicado 16/04/2022 12:48

Rio - O 'namoro' entre Arturo Vidal e o Flamengo está cada vez mais quente. Nos últimos dias, o chileno procurou empresários do ramo imobiliário para buscar uma casa no Rio para morar a partir de julho. A informação é do canal "S1 Live".

Vidal já deixou claro que tem o desejo de defender o Flamengo em breve. Na última sexta-feira, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, admitiu que procurou os representantes do volante para uma conversa.

“A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador em voltar à América do Sul”, disse Braz.

Vidal tem contrato com a Inter de Milão até o fim de junho, mas pode ser liberado antes, já que o Campeonato Italiano termina em maio. Recentemente, o chileno demonstrou seu carinho pelo Rubro-Negro.

"Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá", disse à TNT Sports.