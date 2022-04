Flamengo não tem interesse em negociar o atacante Pedro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/04/2022 11:13

Rio - Ex-atacante de Palmeiras e Flamengo, Lopes Tigrão comentou sobre a tentativa do Verdão de contratar Pedro. Em entrevista ao "UOL", o ex-jogador afirmou que o camisa 21 deveria ter forçado uma saída do Rubro-Negro para defender a equipe paulista.

"No nosso sonho [de torcedor], o [centroavante ideal] seria o Pedro, mas o Pedro não quer vir. Se eu fosse ele, já tinha brigado com o Flamengo, dava um chute naquele troço lá e tinha partido. Pô, eu vou ficar no banco sem render, né! Eu teria vindo já", afirmou.

"Eu só mudaria uma coisa, colocaria um centroavante na frente. De resto, perfeito. Sobre o Abel, para mim, deveria ser o nosso treinador da seleção brasileira, ele é muito estrategista, um cara bem estudado, sabe as performances dos adversários. Ele é muito bom", completou.

O Palmeiras não mediu esforços para tentar contratar Pedro. No mês passado, o time paulista ofereceu R$ 110 milhões pelo atacante e ainda estava disposto a envolver alguns jogadores na negociação.