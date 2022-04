Estádio Albertão, casa do Altos-PI - Divulgação

Publicado 17/04/2022 17:35 | Atualizado 17/04/2022 17:42

Rio - Visando ter o melhor para seu elenco, o Flamengo fez um investimento de cerca de R$ 100 mil para reformas no Estádio Albertão, em Teresina, palco do confronto do Rubro-Negro contra o Altos, no dia 1º de maio, pela Copa do Brasil. O presidente do clube piauiense Warton Lacerda revelou ter ficado surpreso com o investimento feito pelo Clube da Gávea.

"Eu não tinha essa informação (do investimento do Flamengo). Eu soube que veio realmente gente da CBF fazer um levantamento necessário. Eu conversei com o presidente da Fundespi (Clemilton Queiroz), depois da visita do pessoal da CBF. Das melhorias necessárias que mereciam serem feitas e que estavam sendo feitas. Estive no Albertão e vi alguns trabalhos sendo feitos", disse o presidente, que continuou:



"Mas, assim, o futebol é uma arte. Todo grande clube, até o nosso Altos gostaria de jogar num gramado bom como a gente joga fora daqui. Infelizmente, o gramado do Albertão, do Lindolfo (Monteiro) não tem essa qualidade, mas é o que temos", comentou Warton Lacerda.



O presidente do clube piauiense ainda aproveitou para fazer um agradecimento especial ao Rubro-Negro, e reforçar que "quem ganha é o futebol e a torcida piauiense"

"Se o Flamengo conseguiu investir isso aí (RS 100 mil). É um clube que tem uma receita bilionária, diferente dos nossos clubes locais, inclusive do próprio Altos. É bem-vindo. O espetáculo agradece, o povo agradece. Tenho certeza que se esse investimento realmente acontecer da forma que estão colocando, quem vai ganhar é o futebol e a torcida piauiense", finalizou.