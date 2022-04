Matheus França - Marcelo Cortes / Flamengo

Matheus FrançaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/04/2022 09:00

Rio - Uma notícia ruim para o torcedor do Flamengo após a vitória sobre o São Paulo. O meia-atacante Matheus França, de apenas 18 anos, que disputou a partida do Maracanã sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito e terá que se submeter a uma operação nesta segunda-feira, às 13 horas.

Considerado uma grande promessa da base do Flamengo, Matheus França atuou em cinco partidas pelo time profissional do clube carioca em 2022 e marcou uma vez. No duelo contra o São Paulo, o jovem atuou por apenas 13 minutos.

O Rubro-Negro não costuma estipular um prazo de recuperação para os jogadores lesionados, mas a tendência é que o jovem só retorne aos gramados em três meses.