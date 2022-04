Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/04/2022 17:56

Rio - O Flamengo conquistou sua primeira vitória no Brasileirão neste domingo, contra o São Paulo, no Maracanã. Com uma boa atuação, o time de Paulo Sousa superou os paulistas por 3 a 1. Gabigol, Isla e Arrascaeta marcaram para o time carioca, enquanto Carelli marcou o único gol da equipe de Rogério Ceni.

Com um bom início de jogo, o Flamengo entrou mais ligado do que o São Paulo e teve amplo domínio no primeiro tempo, fazendo forte pressão na saída de bola do adversário. Logo nos primeiros minutos, o Rubro-Negro fez valer sua boa marcação e saiu duas vezes na cara do gol da equipes paulista, com Everton Ribeiro e Gabigol, mas ambos pararam nas boas defesas de Jandrei.

Dono absoluto da primeira etapa e com um São Paulo que não conseguia sair para o jogo, o time de Paulo Sousa logo foi premiado com o gol. Aos 24 minutos, Arrascaeta puxou o ataque do Flamengo e Lázaro deu um lindo passe que encontrou Gabigol livre na área para abrir o placar. Foi a sexta assistência do camisa 13 na temporada, empatando na liderança com Arrascaeta.

Com a vantagem no placar, o Flamengo manteve o controle da partida e parecia que levaria a vantagem para o vestiário, mas acabou punido por um erro individual. Nos minutos finais, Rafinha cruzou na área, Rodinei afrouxou na marcação, e Carelli empurrou de cabeça para o fundo da rede, deixando tudo igual na primeira metade do jogo.

Na volta do vestiário, o Flamengo pareceu ter sentido o golpe e viu o São Paulo encontrando mais espaço. No entanto, o Rubro-Negro não demorou para voltar a dominar a partida. A primeira grande chance veio com Arrascaeta cobrando falta próximo a área, mas a bola bateu caprichosamente na trave e Filipe Luís não conseguiu aproveitar o rebote.

Com o domínio do jogo novamente, o Flamengo foi para cima e não demorou para voltar à frente do placar. Aos 23 minutos, Isla recebeu um lindo passe de João Gomes na ponta direita e bateu colocado para fazer um lindo gol. Poucos minutos depois, Marinho fez boa jogada individual e Arrascaeta desviou de cabeça para fazer o terceiro. Com a vantagem, o time carioca conseguiu administrar a vantagem e saiu com os três pontos.

Com a vitória, o Flamengo chegou a quatro pontos no Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, contra o Palmeiras, no Maracanã.

FLAMENGO 3 X 1 SÃO PAULO

Local: Maracanã-RJ

Árbitro: Anderson Daronco

FLAMENGO: Hugo Souza, Rodinei (Isla), Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Everton Ribeiro (Matheus França), Arrascaeta (Andreas Pereira) e Lázaro (Marinho); Gabigol (Pedro). Técnico: Paulo Sousa.

SÃO PAULO: Jandrei, Rafinha (Igor Vinícius), Diego, Léo e Wellington (Reinaldo); Pablo Maia (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson (André Anderson), Eder (Nikão) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Cartões amarelos: FLA: João Gomes e Gabigol; SAO: Rafinha, Diego, Pablo Maia, Reinaldo e André Anderson

Gols: FLA: Gabigol (24' do 1ºT), Isla (24' do 2ºT) e Arrascaeta (27' do 2ºT); SAO: Carelli (40' do 1ºT)