Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

MarinhoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/04/2022 10:37

Rio - Desde que deixou o Santos, clube em que foi destaque, Marinho chegou ao Flamengo em janeiro de 2022 e tem encarado o desafio de se adaptar a uma nova função. O treinador Paulo Sousa o enxerga como um jogador para atuar aberto pelo lado esquerdo, o contrário do que fez ao longo de sua carreira.

O jogador colaborou para um dos gols feitos pelo Rubro-Negro na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Marinho deu uma assistência decisiva e comentou como está lidando com a situação.

"Hoje me senti mais à vontade. É uma adaptação por nunca ter desempenhado essa função, mas acho que entrei mais leve, conversei bastante com todos. Se tiver novas oportunidades, vou trabalhar bastante para dar conta do recado. Estou me soltando mais.", afirmou o camisa 30, no Maracanã, antes de completar:



"Quando cheguei, sabia que seria uma briga muito grande. O Flamengo só tem os melhores e eu vim para acrescentar. Tenho muita confiança no meu trabalho. Tendo a oportunidade de desempenhar outra função dentro da equipe, vou cada vez mais me dedicando. Cada vez vou ficar mais confortável nessa posição. Que eu venha crescer cada vez mais nos treinos.", completou.

O atacante ainda citou dois jogadores que vê como conselheiros. Ao "Lance!", o atleta explicou o motivo pelo qual recorre às palavras de David Luiz e Filipe Luís, experientes profissionais do Flamengo, e que também fizeram carreira atuando pelo lado esquerdo.

"O David e o Filipe sempre conversam comigo. São os caras que sabem que estou aprendendo uma função. Eles orientam: "Fica na última linha" "Fica no limite da linha adversária". Eu procuro escutá-los para entrar nos jogos e desempenhar da melhor forma.", disse Marinho, que respondia quando David Luiz chegou na área, e o interrompeu com uma brincadeira.