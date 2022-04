Paulo Sousa - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 18/04/2022 14:56 | Atualizado 18/04/2022 15:01

Rio - Na vitória do Flamengo sobre o São Paulo, o técnico Paulo Sousa surpreendeu os torcedores com a ausência do goleiro Santos, que foi substituido por Hugo Souza. Na coletiva de imprensa após o confronto, o treinador foi perguntado sobre um possível revezamento entre os dois atletas.

"No futebol nada é fixo, há muitas variáveis para eu tomar as decisões. O Santos chegou ao processo passados quase três meses, onde há um crescimento do Hugo que nos dá confiança. Falamos com eles, sabemos perfeitamente nossas decisões, mas temos que contar com todos no elenco e precisam estar preparados para nos ajudar a ganhar", disse o técnico português.

Vale relembrar que Santos, que foi um pedido especial feito por Paulo Sousa, havia sido titular no duelo da última terça-feira (12), contra o Talleres de Córdoba, da Argentina, e foi muito elogiado pelos torcedores do clube.

Agora, Paulo Sousa trabalhará ao lado do treinador de goleiros Paulo Grilo, para decidir quem deverá ser o goleiro titular no próximo confronto do Rubro-Negro, que será contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasíia), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.