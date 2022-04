João Gomes - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/04/2022 12:36

Rio - O Flamengo venceu o São Paulo com o placar de 3 a 1, na tarde do último domingo (17), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dono da assistência do gol de Maurício Isla, João Gomes teve atuação destacada e foi escolhido o "Craque da Torcida" nas redes sociais do clube.

Em votação, o Rubro-Negro rasgou elogios ao camisa 35 em seu perfil no Twitter: "Roeu a bola! João Gomes jogou demais.", publicou na rede social após o resultado de 73,6% dos votos para receber o título de atuação de gala.

Os outros jogadores participantes foram Arrascaeta com 20,4% dos votos, Lázaro, que teve 3,9% e, Gabigol com apenas 2,2% do resultado. Mais de 38 mil torcedores participaram da enquete, segundo o clube.

João Gomes também foi eleito o melhor volante da rodada pelo Twitter do Brasileirão com o total de 83,5% dos votos. A enquete também tinha como opção os volantes: Juninho (América-MG), que teve 6% dos votos, Boschilia (Internacional), com 5,7% e, Jadsom Silva (Red Bull Bragantino), por último com 4,8% da votação.