Matheus França, joia do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/04/2022 12:55

Rio - Um contratempo interromperá a provável sequência que Matheus França receberia com a camisa dos profissionais do Flamengo. No último domingo, a joia, acionada no segundo diante do São Paulo, no Maracanã, acabou sofrendo uma fratura na fíbula do tornozelo direito, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. David Luiz mandou uma mensagem de apoio ao promissor meia revelado no Ninho do Urubu:

"Estaremos com você, menino de ouro. Muita força, voltará ainda melhor!", postou o experiente zagueiro, em seu perfil no Instagram.

Matheus França entrou na partida aos 31 minutos do segundo tempo e, já no fim do duelo, dividiu uma bola com Jandrei, goleiro são paulino. O garoto vinha jogando bem no meio e sendo participativo. Em tempo: o lance que originou a lesão foi interpretado como falta no arqueiro.



Cria da base do Flamengo, Matheus França é um dos talentos mais promissores do clube. Aos 18 anos, foi integrado ao elenco principal em janeiro, após a chegada de Paulo Sousa, e vinha recebendo chances do treinador na equipe principal (o jogo contra o São Paulo foi o quinto do jovem nesta temporada) e, por vezes, defendendo o Sub-20 do Rubro-Negro.

Com passagens pelas seleções de base do Brasil, o meia tem contrato com o clube até 2027 e multa rescisória de 100 milhões de euros - recorde na história do Fla. Ele terá que passar por cirurgia.