Rio - O Flamengo e o Athletico-PR negociaram recentemente a contratação do goleiro Santos, que deixou o clube paranaense para defender a equipe do Rio. Porém, em breve, as duas equipes poderão conversar novamente sobre o futuro de outro atleta. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Furacão tem interesse de contratar o volante Hugo Moura em definitivo.

O jogador, de 24 anos, está emprestado ao clube paranaense até o fim do ano. Porém, o atual campeão da Sul-Americana está aprovando o desempenho do atleta e deseja contratá-lo de vez. A opção de compra dos direitos econômicos está fixada em 3 milhões de euros (R$ 15,2 milhões, pela cotação atual). A princípio, esse valor contempla 80% do passe do atleta. Com isso, o Flamengo manteria 20% visando negociação futura.

No entanto, de acordo com o portal, as duas partes deverão sentar para negociar os termos do acordo. Um parcelamento ou até uma redução do valor não estão descartados. A estratégia será iniciar as conversas próximo do período de transferências que está programado para começar em julho. O Furacão, nesse meio tempo, irá discutir internamente a melhor forma de efetuar a contratação.

Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até 2023. O volante é revelado na base do clube carioca, mas nunca conseguiu se firmar. Ele já foi emprestado para o Coritiba e teve boa passagem. No Athletico-PR, o jogador atuou em apenas seis partidas, mas vem mostrando bom futebol.