Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/04/2022 15:17

Rio - Pouco mais de um mês após chegar ao Flamengo, o zagueiro Pablo está perto de fazer a sua estreia pelo clube carioca. O defensor, de 30 anos, está completamente recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito que sofreu logo em seus primeiros treinos pelo Rubro-Negro e pode entrar em campo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira.

A partida no Maracanã marca o reencontro do Flamengo com o Alviverde após a final da Libertadores do ano passado. Em Montevidéu, com gols de Raphael Veiga e Deyverson, o clube paulista levou a melhor sobre o Rubro-Negro e venceu a competição após vencer por 2 a 1, em uma decisão com direito a prorrogação. Gabigol marcou para os cariocas.

Pablo foi um dos reforços que o Flamengo contratou para a atual temporada. O jogador deixou o Lokomotiv de Moscou e acertou com o clube carioca. O defensor tem passagens por clubes importantes do Brasil como Grêmio, Corinthians e Ceará. Além disso, ele atuou pelo Bordeaux, da França.