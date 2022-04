Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo - Reprodução

Publicado 18/04/2022 17:00 | Atualizado 18/04/2022 17:53

O Flamengo emitiu um comunicado para atualizar a situação clínica de Matheus França, que se machucou na partida contra o São Paulo e passou por uma cirurgia nesta segunda-feira para fixar a fíbula da perna direita.

"Nesta segunda-feira (18), o atleta Matheus França realizou cirurgia para a fixação da fíbula da perna direita sob supervisão do Dr. Márcio Tannure. O atleta terá alta do Hospital Samaritano Barra na próxima terça-feira (19) e iniciará o tratamento fisioterápico no CT Ninho do Urubu no dia 25/04.



O prazo de retorno está estimado entre três e quatro meses"

Com apenas 18 anos, Matheus França é visto no Ninho do Urubu como a próxima joia "com venda milionária". Inclusive, Paulo Sousa estava trabalhando para lapidar o garoto da melhor maneira possível, com direito a chances nas últimas partidas.

Mas, por uma fatalidade, o garoto acabou se machucando em um lance bobo, quando foi disputar bola com o goleiro do São Paulo, Jandrei.