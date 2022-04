Rueda traçou meta ousada: vencer os últimos dez adversários do Brasileirão, começando pelo Bahia, hoje - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/04/2022 15:31

Rio - Reinaldo Rueda, ex-técnico do Flamengo, deixou o cargo de treinador da Seleção Colombiana nesta segunda-feira (18). O comunicado foi feito pela própria Federação Colombiana de Futebol, e a decisão se deu por conta do baixo rendimento da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas, assim como a não classificação para a Copa do Mundo.

Comunicado FCF: D.T. Reinaldo Rueda



https://t.co/3ywNhdb3iB pic.twitter.com/3nPwbZd16R — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 18, 2022 Reinaldo Rueda defendeu o Flamengo em 2017, e ajudou a revelar jogadores como Lucas Paquetá e Vinicius Júnior. O colombiano ainda chegou a se classificar para duas finais no ano: a da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, e a da Copa Sul-Americana, contra o Independiente, da Argentina. No entanto, o treinador saiu do clube com dois vice-campeonatos. Reinaldo Rueda defendeu o Flamengo em 2017, e ajudou a revelar jogadores como Lucas Paquetá e Vinicius Júnior. O colombiano ainda chegou a se classificar para duas finais no ano: a da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, e a da Copa Sul-Americana, contra o Independiente, da Argentina. No entanto, o treinador saiu do clube com dois vice-campeonatos.

Confira a nota oficial da Federação Colombiana de Futebol:

"O Comitê Executivo da Federação Colombiana de Futebol em sua reunião ordinária realizada hoje, concordou com o professor Reinaldo Rueda, sua demissão do cargo de treinador da Seleção Colombiana Masculina, bem como de sua comissão técnica.



Neste sentido, expressamos ao Professor Rueda e aos seus colaboradores os nossos mais sinceros votos de sucesso no seu trabalho futuro e nos seus projetos pessoais, mas não sem antes manifestar o nosso apreço pela sua dedicação e trabalho.



O Comitê Executivo analisará e avaliará as opções existentes ou que possam existir, a fim de determinar quem deve assumir a direção técnica de nossa Seleção Nacional Masculina da Colômbia em um futuro próximo."