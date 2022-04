Marinho entrega ovos de Páscoa para crianças do projeto Craque do Amanhã - Foto: Divulgação

Marinho entrega ovos de Páscoa para crianças do projeto Craque do AmanhãFoto: Divulgação

Publicado 18/04/2022 20:46

Rio - Um dia antes do Flamengo vencer o São Paulo por 3 a 1, no último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, Marinho entregou ovos de Páscoa para crianças do projeto Craque do Amanhã. Na ocasião, o atacante foi em uma lanchonete na Zona Oeste do Rio de Janeiro e participou da entrega para 16 beneficiados nos bairros Neves e Arsenal, em São Gonçalo.

"Gratidão por ter participado junto com os amigos do projeto @craquedoamanha . Fazer o Dia de Páscoa das crianças foi top no sábado", destacou Marinho no Instagram.



Entre as crianças, que eram torcedores do Flamengo, o evento teve a participação de portadores de autismo, microcefalia e Síndrome de Down. Além disso, os escolhidos foram selecionados de acordo com a participação e comportamento nas atividades do projeto.