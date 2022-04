Camisa doada por Lázaro em prol da causa animal - Reprodução

Camisa doada por Lázaro em prol da causa animalReprodução

Publicado 18/04/2022 20:04

Rio - O meio-campista Lázaro, um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o São Paulo no último domingo (17), não estufou as redes em campo, mas marcou um golaço fora dele. O jovem doou uma camisa utilizada no confronto para Gustavo Ungerer, professor de artes marciais que cuida de diversos animais em situação de rua.

Em bate-papo exclusivo ao Jornal O Dia, Gustavo contou sobre como surgiu o interesse em começar a ajudar os animais que estavam soltos na rua.

"Desde muito novo eu ajudo muita gente. Graças a Deus meu pai e minha mãe me deram toda estrutura possivel pra estudar e tocar minha vida. Temos dois grupos de lutadores, um feminino e um masculino, costumo sempre ajudar. No mundo das lutas, temos um perfil de gente muito sem grana, uma galera muito sofrida que vem do interior, subúrbio, favelas, etc. E a gente tenta sempre ajudar, seja arrumando alunos, arrumando cesta básica, ou outras coisas", disse Gustavo, antes de completar:

"Minha mãe se aposentou e começou a trabalhar pela causa animal. Com isso, comecei a acompanhar mais de perto como tudo funcionava. Minha tia também sempre foi muito voltada para isso. Ela tem sete animais resgatados, todos estavam em situação de rua. É algo que veio da familia, do coração, não tem muito um ponto inicial, vem de dentro", finalizou.

Gustavo Ungerer ainda contou sobre a situação de dois animais que resgatou. O primeiro, um cachorro de raça Pitbull, que foi amarrado em um poste e chegou a ficar três meses largado na rua.

"Peguei ele em Duque de Caxias. Estava a três meses amarrado em um poste na rua. O dono não quis mais e acabou amarrando e abandonando ele lá"

Gustavo com um cachorro que foi resgatado após ficar três meses amarrado em um poste Arquivo Pessoal

O segundo animal é um gatinho, resgatado na rua onde Gustavo mora, em Copacabana.

"Esse gatinho foi resgatado pelo meu sobrinho aqui na minha rua. Ele estava largado, todo sujo. Fui com minha tia ao veterinário, demos vacinas e uma limpeza. Meu melhor amigo, que adora gatos, acabou gostando, e cuida dele desde dezembro.

Gato resgatado por Gustavo Arquivo Pessoal

Serão disponibilizados 1000 números para as rifas, cada um custando R$ 20,00. As seguintes instituições irão receber as doações: Amor Sem Limites, Pello Bem Animal, Madrinhas Fazenda Modelo e Abrigo de Queimados. Os números estarão disponíveis até o dia 28 de abril, e poderão ser comprados através do Instagram pessoal de Gustavo: www.instagram.com/guga_ungerer