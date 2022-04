Arturo Vidal - AFP

Arturo Vidal AFP

Publicado 19/04/2022 09:00 | Atualizado 19/04/2022 09:45

Rio - A janela de transferência fechou, mas o Flamengo estaria bem perto de fechar a contratação de um grande reforço para o segundo semestre. De acordo com informações do portal "Diário do Fla", o clube carioca chegou a um acordo financeiro com o meia chileno Arturo Vidal, que defende a Inter de Milão.

O jogador, de 34 anos, tem contrato com o clube italiano até o o fim da temporada europeia no meio do ano e já deixou publicamente exposto o seu interesse de defender o clube carioca. Recentemente, Vidal chegou a comemorar o gol marcado por Isla na vitória do Flamengo sobre o São Paulo pelo Brasileirão.

Um dos principais jogadores da história da seleção chilena, Vidal tem carreira europeia consolidada. Além da Inter de Milão, o meia atuou pela Juventus, pelo Bayern e também pelo Barcelona.