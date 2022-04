Pedro - Marcelo Cortes

Publicado 19/04/2022 13:57

Rio - Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, o ex-atacante Luizão fez duras críticas a Pedro, do Flamengo. Na opinião do ex-jogador, que vestiu a camisa rubro-negra em 2006 e foi campeão da Libertadores pelo Vasco, em 1998, o atleta parece ter se acomodado no banco de reservas do time carioca.

"O Pedro é meia-boca. Jogou onde? Só no Fluminense e quer ficar no banco do Flamengo. Eu ia querer jogar, já teria saído. Para mim, é um fraco. Minha opinião. [Eu sairia do Flamengo], lógico. Ia querer jogar", disse Luizão à Jovem Pan.

"Você viu o Pedro jogar quanto tempo? Ele tem que ter sequência. Faz quanto tempo que não joga bem? Faz um ano que não joga. Tem que jogar", completou.