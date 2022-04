Claudinho - ARI FERREIRA/RED BULL BRAGANTINO

Publicado 19/04/2022 12:40

Claudinho, ex-jogador do Red Bull Bragantino e que hoje atua no Zenit, da Rússia, estaria insatisfeito no clube por tudo o que vem acontecendo no país e pelo banimento de times russos de muitas competições, de acordo com o youtuber Gustavo Henrique Dando Choque. O influenciador também teria dado um possível destino para meia no Brasil, o Flamengo. Contudo, o agente do atleta afirmou não ter tido contato do time carioca.

Preocupado com a situação da família, Claudinho estaria avaliando um retorno ao futebol brasileiro e, por isso, ele foi especulado no Flamengo e Palmeiras. Mas, segundo o jornalista Jorge Nicola, em contato com Fernando García, empresário do atleta, o agente disse não existir essa negociação e que o jogador e seus familiares estão adaptados à Rússia.

Além disso, García assegurou que o Zenit só liberaria o meia por um valor muito maior pago na compra dele em agosto do ano passado, que foi 15 milhões de euros. Dessa forma, pode ser um valor fora da realidade brasileira. Portanto, o jogador, que deve permanecer no clube russo, é titular absoluto e na atual temporada tem 27 jogos, 10 gols e duas assistências.