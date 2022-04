Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

ArrascaetaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/04/2022 20:18

Rio - Durante o programa "Os Donos da Bola", Neto resolveu mandar um recado diretamente para Fábio Sormani. O apresentador pediu para o comentarista mudar de opinião em relação ao Arrascaeta e fez questão de elogiar o meia do Flamengo. Neto elogiou Sormani, mas pediu para o comentarista rever seu ponto de vista sobre o uruguaio e aproveitou para afirmar que Arrascaeta é um "gênio".

- Ô, Fábio Sormani, desculpa, mas o Arrascaeta não é bom, é gênio! 'Ah, mas ele não joga muito na seleção uruguaia'. Qual o problema? O Zico não foi campeão do mundo. Você é um dos maiores comentaristas desse país, Sormani, eu sou seu fã, mas muda essa opinião. O Arrascaeta é um gênio, um gigante - afirmou Neto.

Sormani já chegou a dizer que Arrascaeta é valorizado pela torcida do Flamengo. O comentarista também questiona o fato do meia não ser titular absoluto do Uruguai e por nunca ter recebido uma proposta de um clube europeu.

Arrascaeta foi uma das contratações mais caras da história do Flamengo. O uruguaio custou cerca de R$64 milhões aos cofres rubro-negros. Na época que o uruguaio chegou ao clube, Sormani chegou a dizer que o Cruzeiro tinha feito um excelente negócio porque tinha vendido o Arrascaeta e contratado o meia Rodriguinho. A declaração do comentarista rendeu muita repercussão na época.

Arrascaeta é um dos principais jogadores do atual elenco rubro-negro e é considerado "imprescindível" pela diretoria e torcida. No Flamengo, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, Recopa, Supercopa, dois Estaduais e Libertadores. É considerado por muitos como o maior gringo da história do clube.