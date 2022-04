Bruno Henrique firma parceria de três anos com casa de apostas - Divulgação: Instagram/BetPix365

Bruno Henrique firma parceria de três anos com casa de apostasDivulgação: Instagram/BetPix365

Publicado 19/04/2022 15:58

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, virou embaixador da casa de apostas "BetPix365". O jogador é o segundo carioca a fechar acordo com a empresa. Antes, apenas Adriano Imperador, natural do Rio, tinha firmado parceria com a organização.

Após fechar a parceria, Bruno Henrique será um dos principais garotos-propaganda nas redes sociais. O atleta se junta a Bia Zaneratto e Dudu, atacantes do Palmeiras, Willian, Adriano Imperador e Luis Fabiano. Ele também estampará a marca na camisa do Red Bull Bragantino em acordo de patrocínio válido por três anos.

"Proporcionar alegrias para multidões de torcedores é algo que me motiva muito. E saber que o povo tem a chance de se divertir por um valor acessível tem muito a ver comigo. Estou feliz pela parceria", disse Bruno Henrique.