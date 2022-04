Rodinei ao lado de João Gomes e Diego Ribas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/04/2022 17:30

Rio - Com contrato até o fim do ano, Rodinei ainda tem sua situação avaliada pelo Flamengo. O vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o lateral-direito será avaliado por Paulo Sousa. O atleta poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano.

"Não é só o Rodinei que a gente vai ouvir em relação ao Paulo. Quando a gente vai falar de renovação, a gente ouve todos os atletas. Outro ponto que não cabe só ao Rodinei. Um atleta que está faltando oito, nove meses para acabar o contrato, é um dever nosso sempre ficar atento quando chegam os seis últimos meses de contrato, até porque pode perder o jogador", afirmou o dirigente em entrevista ao SporTV.

Rodinei iniciou o ano em alta e revezando com Matheuzinho na lateral-direita. Porém, o jogador teve algumas atuações abaixo do esperado e recebeu muitas críticas dos torcedores. A permanência dele no Rubro-Negro é incerta.

"Não que poderia ter poucas ou muitas propostas pelo Rodinei, mas é um processo natural acender a luz amarela quando chegam os seis meses para o fim do contrato. Isso está sendo feito com ele. Não é um processo dele, mas com todos os jogadores. A gente chega e começa a se movimentar. Aí, até ter uma coisa encaminhada para qualquer atleta, é diferente. Qualquer renovação aqui dentro sempre é analisada a parte de números, minutagem, a parte do scout e a posição do técnico", disse.