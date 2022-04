Torcida do Flamengo voltará para o Maracanã em peso - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/04/2022 17:14

O Maracanã receberá um grande público no jogão desta quarta, entre Flamengo e Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até a tarde desta terça, e 55 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Restam entradas apenas para o Setor Sul. Saiba aqui como garantir o ingresso!



Devido a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo desta quarta-feira, no Maracanã, só terá torcida do Flamengo.

Com quatro pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo recebe o Palmeiras - que tem dois empates em duas rodadas - nesta quarta, às 19h30, no Maracanã.