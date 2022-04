Torcida do Flamengo em jogo contra o São Paulo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Torcida do Flamengo em jogo contra o São PauloFoto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/04/2022 07:33

O Campeonato Brasileiro está apenas começando, mas o duelo de hoje já tem clima de decisão. Às 19h30, no Maracanã lotado, em jogo antecipado da quarta rodada da competição, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em um confronto que coloca frente a frente dois dos maiores protagonistas do futebol sul-americano nas últimas temporadas.



Apesar do elenco evitar o clima de revanche por conta da dolorosa derrota na decisão da última Libertadores, para o torcedor a história é diferente.



A prova mais clara disso, é que até o fim da tarde de ontem, todos os 61.154 ingressos à venda já haviam sido esgotados, todos para a torcida do Flamengo, por conta da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que decretou que a partida teria torcida única. Inclusive, esse será o maior público do futebol brasileiro em 2022.



Em campo, o Rubro-Negro pode ter novidades. Isso porque o zagueiro Pablo, recuperado de uma lesão no joelho, estará à disposição do técnico Paulo Sousa. Contudo, a tendência é que comece no banco.



Por outro lado, o português não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, que com dores no joelho direito, segue fora.



Reservas na vitória de domingo contra o São Paulo, o goleiro Santos e o lateral Isla podem começar como titulares hoje.



Se o time que vai a campo ainda é dúvida, a certeza é que a Nação dará um show no Maraca.

Prováveis escalações:



FLAMENGO

Santos (Hugo); Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla (Rodinei), João Gomes, Thiago Maia (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira