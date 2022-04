Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/04/2022 11:00

Rio - Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, já recebeu algumas críticas por sua relação próxima com as torcidas organizadas do clube carioca. O dirigente falou sobre isso e apesar de admitir o bom relacionamento com alguns torcedores oriundos destes espaços, Braz negou qualquer tipo de controle sobre os torcedores do Rubro-Negro.

"Eu tenho um assessor que foi fundador de uma organizada. Na minha avaliação, não tenho conflito de interesse. Tanto que as torcidas estavam aí. Se eu tivesse controle, não estariam na porta. A minha relação com esse funcionário... É o único que tem. É esse e a esposa de mais um integrante. Parece até que é sistêmico, que tem 20 pessoas, não é isso. Não vejo um conflito de interesse direto", afirmou em entrevista ao SporTV.

O dirigente também abordou a sua função com vereador do Rio de Janeiro. Braz assumiu a função em 2021 e no seu primeiro ano de mandato, o Flamengo não conquistou nenhum grande título de expressão, após duas temporadas vitoriosas na gestão de Rodolfo Landim.

"Mas quero deixar claro que meu compromisso com o Flamengo é extremo. O presidente Landim cobra muito. Não só eu, mas qualquer pessoa que seja VP do Flamengo se não estiver nos trilhos ou trabalhando, com certeza não se sustentará no cargo. Tenho absoluta certeza que cubro todas as minhas obrigações, sou ativo, e também cumpro minhas funções na Câmara de Vereadores", disse.