Pablo é relacionado e pode estrear pelo FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 20/04/2022 15:32

Rio - O Flamengo vai encarar o Palmeiras, nesta quarta-feira (20), às 19h30, em partida adiantada válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para este duelo, o Rubro-Negro, com muitos desfalques, divulgou a lista de relacionados com uma novidade: o zagueiro Pablo poderá estrear esta noite.

O possível primeiro jogo de Pablo acontece no meio de oito perdas no time. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Fabricio Bruno, Matheuzinho, Ayrton Lucas, Matheus França, Vitinho e Bruno Henrique não estão aptos para entrar em campo.

Confira a lista publicada pelo clube no Twitter: